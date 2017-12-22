12:11, 22 декабря 2017

Сторонники независимости Каталонии празднуют победу

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В Каталонии подводят итоги состоявшихся выборов в местный парламент. Несмотря на то, что первое место получила партия "Граждане", которая поддерживает единство страны, три сепаратистские фракции вместе получают в парламенте больше половины мест.

Уверенная победа при рекордной явке в 81 процент. Сторонники независимой Каталонии снова у власти. У партий, выступающих за отделение от Испании, будет 70 мест в региональном парламенте. Это абсолютное большинство и возможность самостоятельно сформировать правительство, сообщает "ТВ Центр".

Результат еще будет перепроверяться местным избиркомом. Но расклад сил уже вряд ли изменится. Попытка Мадрида на фоне политического кризиса, спровоцированного референдумом о независимости, привести к власти в автономии тех, кто выступает за сохранение нынешнего статуса Каталонии, очевидно, провалилась.

И что наверняка особенно неприятно для испанских властей - первой стала партия Карлеса Пучдемона. 34 места в парламенте. А ведь бежавшему  от уголовного преследования в Бельгию главе каталонского Женералитета прочили в лучшем случае третье место.

"Государство Испания потерпело поражение. Рахой и его союзники проиграли, получив пощечину от народа Каталонии. Они проиграли плебисцит, с помощью которого собирались легализовать госпереворот по 155 статье Конституции. Каталония не позволила претворить этот план в реальность!  Рахой утонул в Каталонии!" – заявил Пучдемон.

Партия Рахоя и правда – на самом дне таблицы результатов. 4 депутатских мандата вместо прежних 11. Вот только поможет ли это "удержаться на плаву" самому Пучдемону, который обещал вернуться к "родным берегам", если его движение одержит победу. Но и в Мадриде, и в Барселоне прекрасно понимают: большинство каталонцев на самом деле проголосовали за сохранение единой Испании. И только из-за особенностей избирательной системы, а она строится по принципам "пропорционального представительства", чем-то напоминая американскую с ее выборщиками, на результатах это не отразилось. Зато, наверняка, отразится  на дальнейшем развитии событий.

Каким оно будет, сейчас спрогнозировать сложно. Готов ли Рахой сесть за стол переговоров с Пучдемоном? Да и вообще, вернется ли беглый лидер Каталонии в свой кабинет в Женералитете? Действия Пучдемона, сперва объявившего о независимости, а потом бежавшего в Брюссель, в то время как его соратников отправили в мадридские тюрьмы, привели к серьезному расколу в рядах сторонников отделения от Испании. Что усложнит формирование правительства и даст дополнительные козыри Мадриду. Так что выигранные выборы в этом случае еще совсем не означают окончательную победу сторонников независимой Каталонии. Скорее, лишь новую фазу политического кризиса. 

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Европейское Бюро "ТВ Центра".

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