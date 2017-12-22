11:59, 22 декабря 2017

Госдума проводит завершающее заседание осенней сессии

Теги:  Общество  госдума  заседание

Депутаты Госдумы в пятницу собрались на последнее пленарное заседание осенней сессии. Говорят об итогах этого парламентского сезона. Он выдался напряженным, был принят ряд резонансных законопроектов.

Подробности – в репортаже Лилии Акиньшиной.

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