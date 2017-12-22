Госдума проводит завершающее заседание осенней сессии

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18:43 Политика
Пранкеры дозвонились до постпреда США при ООН Хейли
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16:26 Общество
Кадыров обрадовался блокировке своего аккаунта в Instagram
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14:24 Общество
Путин назвал масштабы бедности в России унизительными
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17:13 Политика
Секретарем Генсовета "Единой России" избран Турчак
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15:03 Общество
"Гражданская инициатива" выдвинула Собчак кандидатом в президенты
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ВСУ выпустили более 160 мин и снарядов по ДНР
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