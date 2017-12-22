В Хакасии разбираются, почему у местной жительницы отобрали детей

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В Хакасии в суде рассматривают резонансную историю об изъятии у жительницы республики усыновленных детей. Возмущение в СМИ вызвал повод, из-за которого это сделали органы опеки. Соцработников не устроила длина волос у одного из мальчиков. Они посчитали, что она не соответствует норме, и обвинили мать в неправильном гендерном воспитании. К делу подключились следователи и детский омбудсмен.

Дом семьи Лицегевич раньше называли маленьким детским садом. В селе каждый знал, что приемная мама Люба вырастила 24 ребенка из детдома. Что весь ее дом увешан благодарностями и дипломами от руководства района. Что дети в маме души не чают. Случай, который произошел не так давно, тоже обсуждают всем селом. 1 ноября 2017 постановлением главы местной администрации Любовь Лицегевич была отстранена от родительства, передает "ТВ Центр".

Волевым решением 7 приемных детей забрали из семьи органы опеки, и детей в возрасте от 5 до 17 уже поместили в другие семьи. Повод для столь жестких действий - заявление заведующей детским садом. О ненадлежащей длине волос пятилетнего мальчика.

В конфликте двух сторон уже разбирались всевозможные комиссии. В детском саду говорят - приемный родитель не шел на контакт ни с заведующей, ни с воспитателем. Сверстники мальчика дразнили, тот плакал и переживал.

Мама уверена - дело сфабриковано. Мальчику завязывали хвост резинкой для волос розового цвета. А розовые колготки - потому что других не было. Ребенок растет в коллективе мальчиков, в девичьих склонностях не замечен. Волосы мальчику подстригли еще в июне. Казалось, конфликт исчерпан. Но административная машина уже запущена. Семерых детей отобрали у приемной мамы, расторгли договор опекунства. О конфликте семьи и органов опеки узнала детский омбудсмен.

"Дети - это не игрушка, швырять их из семьи в семью, безусловно, без особых на то оснований, без доказательной базы ни в коем случае нельзя. Это не только не профессионально. Это вообще античеловечно. Мы внимательно изучаем всю ситуацию. И от уполномоченного, и от органов опеки и попечительства. И от соответствующих инстанций", - рассказала Анна Кузнецова.

Любовь Лицегевич не понимает, что такое "неправильное гендерное воспитание". Материнское сердце болит. О детях волнуется. Приемных детей забрали из семьи почти два месяца назад. В пятницу состоится судебное заседание.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".