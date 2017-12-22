Москвич умер, разбив голову в очках виртуальной реальности

Теги: скр Происшествие москва смерть

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели мужчины в своей квартире в Москве. По версии СКР, он передвигался по квартире в очках виртуальной реальности, упал на стеклянный стол, получил ранение головы и скончался от потери крови.

Москвич в очках виртуальной реальности умер от потери крови, получив ранение головы. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ Следственного комитета столицы Юлию Иванову.

Тело мужчины 1973 года рождения было обнаружено 21 декабря в его квартире на проспекте Маршала Жукова. У него на голове была резаная рана.

"По предварительным данным, мужчина передвигался по квартире в очках виртуальной реальности и упал на стеклянный стол, в результате чего получил ранения и от потери крови скончался на месте", - рассказала представитель СКР.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.