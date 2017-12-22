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В Москве 22 декабря открылся фестиваль "Путешествие в Рождество". Москвичи и гости столицы смогут приобрести различные сувениры, подарки, отечественные и европейские угощения. Фестиваль продлится до 14 января и будет проходить на 83 площадках столицы.

В Москве открылся фестиваль "Путешествие в Рождество", на котором будет представлена продукция российских и европейских производителей, сообщает агентство "Москва".

В частности, на площади Революции можно будет купить новогодние подарки, на Тверской площади – елочные игрушки, а также европейские угощения. Например, рождественский штоллен или имбирные пряники.

На Новый Арбат стоит идти за свитерами с оленями, книгами и немецким деревянным конструктором. В Камергерский переулок привезут предметы декора из дерева, натуральную карамель, вязаные свитера, шарфы. На Гоголевском бульваре представят монастырскую продукцию.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" будет проходить на 83 площадках столицы и продлится до 14 января.

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