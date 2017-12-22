Собянин открыл дорожную связку Мосфильмовская – ул. Генерала Дорохова

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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по участку Северо-Западной хорды (СЗХ) от улицы Мосфильмовская до улицы Генерала Дорохова.

Мэр столицы в пятницу открыл движение по очередному участку Северо-Западной хорды. "Сегодня открываем уникальный объект - продление ул. Мосфильмовская до Аминьевского шоссе и дальше до МКАД. По сути дела, Москва получила еще одну вылетную магистраль", - приводит слова Сергея Собянина АГН "Москва".

В ходе запуска движения по данному участку мэр столицы также обратил внимание на итоги работы в области дорожного строительства в уходящем году.

"Мы сегодня подводим итоги дорожного строительства за 2017 год. Можно сказать, что год стал рекордным. В Москве построено 124 километра автомобильных дорог, десятки эстакад, тоннелей, развязок. Это громадное дорожное строительство", - сказал Собянин.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, строительство данного участка хорды было начато в апреле 2015 года. На этом участке было построено семь искусственных сооружений общей протяженностью 3,72 километра, в состав которых входит эстакада основного хода через Аминьевское шоссе, эстакада через пути Киевского направления МЖД, правоповоротный и левоповоротный выезды на СЗХ с Аминьевского шоссе в сторону улицы Генерала Дорохова, съезд с СЗХ на улицу Мосфильмовская с южной стороны, въезд с улицы Мосфильмовская на СЗХ с северной стороны, разворотная эстакада. Общая протяженность новых дорог составила 7,45 километра, включая основной ход, боковой проезд вдоль Аминьевского шоссе и переходно-скоростные полосы.

Отмечается, что открытие нового участка позволит увеличить пропускную способность Аминьевского шоссе в данном месте на 25-30%.