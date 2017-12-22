Лавров рассчитывает на откровенный и прямой разговор с главой британского МИД

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что рассчитывает провести открытый и прямой разговор со своим британским коллегой Борисом Джонсоном. Российский дипломат отметил, что Москве и Лондону необходимо сотрудничать, несмотря на разногласия, однако делать это на основе равноправия и взаимного уважения.

В Москве началась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой британского МИД Борисом Джонсоном. Об этом сообщил "Интерфакс".

"Рассчитываю провести сегодня откровенный, прямой разговор и основную задачу этого разговора вижу в том, чтобы наметить конкретные шаги по оздоровлению наших отношений", - сказал Лавров.

Российский министр отметил, что Москва и Лондон взаимодействуют в Совете безопасности ООН, а также в G20. По словам Лаврова, позиции России и Британии различны по большому количеству вопросов, однако странам необходимо сотрудничать несмотря на эти разногласия.

"Мы к этому готовы на основе равноправия, взаимного уважения и стремления находить обоюдоприемлемые договоренности", - подчеркнул глава российского МИД.