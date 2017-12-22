11:52, 22 декабря 2017

У московского бизнесмена украли новогодние подарки

Теги:  Происшествие  москва  кража  новый год

Неизвестный похитил из автомобиля Porsche Cayenne новогодние подарки, которые 58-летний столичный предприниматель купил для своих родных и близких. По факту случившегося полиция проводит проверку.

Из машины столичного предпринимателя украли новогодние подарки, об этом агентству "Москва" сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Инцидент произошел на улице Щепкина. Неизвестный вытащил из автомобиля Porsche Cayenne новогодние подарки, которые бизнесмен купил для своих родных и близких.

По факту случившегося проводится проверка. Полиция устанавливает сумму причиненного ущерба.

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