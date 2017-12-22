Жириновский стал первым кандидатом на пост президента России

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Центральная избирательная комиссия назвала первого кандидата на пост президента России. Им стал претендент от партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Первым кандидатом на пост президента России стал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.

"Разрешить кандидату на должность президента Российской Федерации Владимиру Вольфовичу Жириновскому открыть специальный избирательный счёт для формирования избирательного фонда в дополнительном офисе ПАО Сбербанк по адресу: Москва, Оружейный переулок, дом 41", - говорится в постановлении ЦИК.

Жириновский первым из кандидатов подал в Центризбирком необходимые для участия в выборах документы. ЦИК рассмотрел документы и уже на следующий день принял решения о регистрации четырех уполномоченных представителей партии ЛДПР и о регистрации троих уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам.