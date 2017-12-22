Биткоин потерял 15% стоимости за сутки

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Курс биткоина упал за сутки на 15%, на данный момент он составляет 13 295 долларов. Это стало минимальным значением с 17 декабря. Падение курса может быть связано с ростом новой криптовалюты Bitcoin Cash.

Курс биткоина упал до 15%, тем самым потеряв 30% с его максимальных значений, сообщает Газета.ru.

Это стало минимальным значением с 17 декабря, когда стоимость криптовалюты поднималась почти до 20 тысяч долларов. По данным Coindesk, курс биткоина на данный момент составляет 13 295 долларов.

Агентство Bloomberg пишет, что обвал курса биткоина может быть связан с ростом стоимости новой криптовалюты Bitcoin Cash.

Bitcoin Cash появился в августе 2017 года как часть оригинального биткоина. У двух валют общее прошлое, но с момента разделения майнеры каждой криптовалюты строят собственную цепочку блоков.

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