12:47, 22 декабря 2017

Партия "Яблоко" выдвинула Явлинского кандидатом в президенты

Теги:  Политика  выборы  президент  партия  выборы 2018

Съезд "Яблока" выдвинул основателя партии Григория Явлинского кандидатом в президенты России. Ему, как кандидату от непарламентской партии, предстоит на этапе регистрации собрать не менее 100 тысяч подписей.

Съезд партии "Яблоко" принял решение о выдвижении лидера федерального политкомитета партии Григория Явлинского в президенты России, сообщает "Интерфакс".

По результатам тайного голосования, "за" проголосовали 98 человек, "против" – четыре.

Явлинскому, как кандидату от непарламентской партии, на этапе регистрации предстоит собирать подписи избирателей в свою поддержку - не менее 100 тысяч подписей.

Президентские выборы в России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

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