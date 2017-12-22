Партия "Яблоко" выдвинула Явлинского кандидатом в президенты
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Съезд "Яблока" выдвинул основателя партии Григория Явлинского кандидатом в президенты России. Ему, как кандидату от непарламентской партии, предстоит на этапе регистрации собрать не менее 100 тысяч подписей.
Съезд партии "Яблоко" принял решение о выдвижении лидера федерального политкомитета партии Григория Явлинского в президенты России, сообщает "Интерфакс".
По результатам тайного голосования, "за" проголосовали 98 человек, "против" – четыре.
Явлинскому, как кандидату от непарламентской партии, на этапе регистрации предстоит собирать подписи избирателей в свою поддержку - не менее 100 тысяч подписей.
Президентские выборы в России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
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