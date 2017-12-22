Партия "Яблоко" выдвинула Явлинского кандидатом в президенты

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Съезд "Яблока" выдвинул основателя партии Григория Явлинского кандидатом в президенты России. Ему, как кандидату от непарламентской партии, предстоит на этапе регистрации собрать не менее 100 тысяч подписей.