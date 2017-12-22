В Москве завершено строительство очередного участка Северо-Западной хорды

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Строительство отрезка Северо-Западной хорды от Мосфильмовской улицы до улицы Генерала Дорохова завершено. Москва получила еще одну вылетную магистраль. Этот участок станет дублёром Можайского шоссе и Мичуринского проспекта. Старт движению транспорта в пятницу дал мэр Москвы Сергей Собянин.

Асфальт положен и разметка нанесена. От Мосфильмовской до Генерала Дорохова теперь можно проехать за 3-4 минуты. В Москве открывают еще один участок новой магистрали, а заодно подводят итоги года в дорожном строительстве, передает "ТВ Центр".

"Год стал рекордным в Москве - построено 124 километра автодорог, десятки эстакад, тоннелей, развязок, это громадное дорожное строительство. Такие объекты как масштабная развязка на Энтузиастов, соединение Профсоюзной и МКАДа, Калужка и целый ряд других объектов Северо-Западной, Северо-Восточной хорды, Южной рокады", - отметил Собянин.

Три масштабных проекта - в активной работе. Несколько сотен километров дорожного полотна шаг за шагом добавляются на карту столицы. Причем, как реконструкция уже существующих дорог, так и прокладка новых в единой концепции. Скоростное шоссе обязательно дополняют целой сетью малых и средних улиц, организовывая съезды и перераспределение транспортных потоков.

Этот участок Северо-западной Хорды - в графике строительства под номером 7. По сути, новая вылетная магистраль на западе столицы. Все ограждения убраны, и автомобили начинают движение по полосам. Правда, поначалу водители, не осознавая, что эта дорога уже открыта, по привычке едут старыми маршрутами.

Мосфильмовская улица получила продолжение. Теперь отсюда автомобилисты могут выйти напрямую на запад в сторону московской кольцевой. Кроме того, после открытия нового участка сразу несколько густонаселенных районов получили обновленную дорожную сеть.

По прямой тут около 8 километров. На высокой скорости - примерно 5 минут. Между тем, строители такой объем работ называют гигантским. Перекладка коммуникаций, обустройство прилегающих территорий, возведение так называемых искусственных сооружений, мостов и эстакад занимает немало труда и времени. Однако со своей задачей дорожники справились раньше срока. И это при строгом контроле качества.

Открывая движение на этом участке, мэр столицы суммирует транспортные итоги за последние 6 лет. Почти две сотни мостов тоннелей и эстакад. 190 пешеходных переходов, как подземных, так и расположенных над проезжей частью. Всего общая протяженность московских дорог за этот период выросла на 16 процентов.

"За последние годы построено около 700 километров дорог и 200 объектов сложнейших инженерных. И несмотря на все сложности, строительство дорог идут в плотно застроенном городе, связанном с огромным количеством переноса инженерных коммуникаций, ограничением движения", - отметил Собянин.

Масштабное инфраструктурное строительство продолжится. В ближайшие три года Москва получит еще около 300 километров новых дорог. Продолжая таким образом формировать для мегаполиса современный транспортный каркас.

Андрей Сидоренко, Дина Самохина, Дмитрий Панов, "ТВ Центр".