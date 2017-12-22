В Театре на Малой Бронной покажут "Горе от ума"

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В Театре на Малой Бронной - премьера "Горе от ума". Текст пьесы, написанной 200 лет назад, по-прежнему звучит современно. А перенос действия из грибоедовских времён в Москву наших дней только усиливает этот эффект.

На сцене - последние приготовления. Артисты поправляют грим и даже растягиваются перед выступлением. Задача предстоит нелегкая. Перенести образы героев 200-летней давности в современную реальность. Хотя, по мнению самих исполнителей, молчалины, скалозубы, фамусовы и, конечно, чацкие до сих пор странствуют по свету.

Сквозящий ветер одиночества как лейтмотив спектакля. Главный герой, как и сотни лет назад, не похожий на других. Он как белая ворона, только в черном, среди калейдоскопа образов, похожего на какое-то безумие. Чувства передаются только через повязку. Мир, в котором бутафория заменила настоящие эмоции.

"Мне кажется, что сейчас современному зрителю очень важно донести текст, который был написан 200 лет назад и как ни странно, он звучит очень современно, а для этого мне нужно было делать его несколько агрессивным, и вот я попытался его сделать в меру агрессивным, но только для того, чтобы быть услышанным", - рассказал исполнитель роли Чацкого Дмитрий Сердюк.

Зритель, кажется, слышит. А вот "глухое" общество на сцене - нет. В современном прочтении все некогда ставшие крылатыми фразы Чацкого кажутся еще более актуальными.

Служение как культ успеха. Приоритеты в современном обществе не меняются. Звания и деньги решают все. Коллежских асессоров заменили новые "молчалины" - офисные клерки, которые в погоне за карьерным ростом готовы не только волочиться за дочерью хозяина, но и примерить самый унизительный образ. Или "скалозубы", готовые ради продвижения по службе крушить все на своем пути. И, конечно, старшее поколение с претензией на уважение.

Модные, креативные и продвинутые... В погоне за "лайками" готовые примерить не самый подходящий наряд. Но главное, что в "тренде". Такой непохожий Чацкий просто обречен быть непринятым.

Елена Сахно, Наталья Епифанова, "ТВ Центр".