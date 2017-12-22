Песков назвал условия возвращения России в СЦКК

Теги: песков Украина донбасс

Россия вернется в Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня в Донбассе в случае прекращений провокаций Киева. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Возвращение российских офицеров в Совместный центр контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе может произойти в том случае, если Киев прекратит провокационные действия в отношении них и предоставит им возможность и условия для выполнения своей функции. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Это подлежит общему согласованию, это первое. Второе, действительно, тема вчера обсуждалась в ходе телефонного разговора Путина и Меркель. Как мы и сообщили по итогам разговора, Путин, собственно, говорил о нашей готовности рассмотреть такую возможность, если удастся заручиться пониманием того, что провокационные действия со стороны Киева в отношении наших военных прекратятся и им будет предоставлена возможность и обеспечены условия для выполнения своей функции", - отметил Песков.

В четверг состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Лидеры согласились продолжить обсуждение вопросов, решение которых необходимо для возобновления полноценной работы СЦКК в Донбассе.

Читайте также:

Путин обсудил с Меркель ситуацию в Донбассе

Сенатор Морозов рассказал о ситуации в Донбассе

СК возбудил еще пять уголовных дел в связи с обстрелами Донбасса