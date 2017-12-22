СК: жильцов обрушившегося дома в Юрьевце спасла бдительность соседа

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Один из жильцов дома в Юрьевце Ивановской области, где ранее обрушилась стена, посреди ночи заметил трещину на стене дома и предупредил соседей. Благодаря этому удалось избежать жертв, сообщили в СК. Власти города намерены поощрить мужчину.

Жилец дома в Юрьевце Ивановской области, где ранее обрушилась стена, предотвратил жертвы, которые могли произойти во время ЧП, сообщает РИА Новости.

Как рассказали агентству в следственном комитете по региону, 59-летний Владимир Галочкин проснулся посреди ночи, услышал треск и заметил трещину в стене. Он разбудил своих соседей, благодаря чему весь подъезд смог вовремя покинуть свои квартиры.

"Они сами вышли — человек шесть. Одну бабушку только пришлось вывести, помогли выйти на лестничную площадку. Только вышла — и рухнуло все", - рассказал мужчина.

В администрации Юрьевецкого района сообщили, что Галочкин будет поощрен.

Ранее жители дома жаловались в управляющую компанию по поводу трещин в стенах дома, в сентябре проводились работы по укреплению конструкций.

Утром 22 декабря в городе Юрьевец Ивановской области рухнула стена жилого пятиэтажного дома. Погибших и пострадавших нет, были эвакуированы 80 человек. Среди возможных версий ЧП рассматриваются просадка фундамента и несанкционированные ремонтные работы. По факту обрушения следственный комитет начал проверку.