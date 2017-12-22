Джонсон признался в русофилии по итогам переговоров с Лавровым

Теги: Политика мид великобритания лавров переговоры россия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Москве переговоры с британским коллегой Борисом Джонсоном. По его словам, российская сторона подтвердила готовность развивать диалог на основе равноправия и взаимного уважения. В ходе переговоров министры обсудили конкретные шаги по нормализации двусторонних отношений.

Сергей Лавров обсудил с Борисом Джонсоном конкретные шаги по нормализации отношений России и Великобритании. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на заявление российского министра по итогам переговоров с британским коллегой.

По словам Лаврова, российская сторона подтвердила готовность развивать диалог с Британией по самому широкому кругу вопросов на основе равноправия, взаимного уважения и с учетом интересов друг друга.

"Мы не приемлем избирательности, навязывания каких-либо условий для того, чтобы решать вопросы стоящие на нашей повестке дня", - подчеркнул глава российского МИД.

При этом Лавров отметил, что доверяет своему британскому коллеге настолько, что готов обращаться к нему на русский манер.

"Что касается доверия, я доверяю Борису (с ударением в первом слоге) и доверяю ему настолько, что готов его звать не Борисом, а Борисом (с ударением во втором слоге)", - сказал глава МИД России.

Джонсон не остался в долгу и рассказал о своем отношении к России.

"Позвольте мне заявить, что я русофил. Причем русофил убежденный", - заявил глава британского МИД.

Однако в отношениях двух стран остаются разногласия. Так, касаясь вопроса урегулирования ситуации на Корейском полуострове, Джонсон отметил, что Россия и Великобритания заинтересованы в мире и безопасности в регионе, однако позиции стран по этой проблеме не совпадают.

"Возможно у нас не совпадают позиции по Северной Корее, но цель у нас одна цель, и заключается она в том, чтобы на полуострове царили мир и безопасность, а также сохранение неядерного статуса региона", - сказал он.