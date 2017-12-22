В Подмосковье арестовали мужчину за убийство и расчленение пасынка

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В Московской области в Орехово-Зуево мужчина избил и задушил пасынка. После этого он отнес его тело в ванную команту и расчленил его. Останки он облил бензином и поджег. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В Орехово-Зуево арестовали 46-летнего мужчину за убийство пасынка. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГСУ Следственного комитета России по региону.

По данным следствия, 5 июля текущего года в Орехово-Зуево обвиняемый пришел в квартиру на улице Македонская к своей жене, которая проживала вместе с 34-летним сыном. Между обвиняемым и пасынком произошла ссора. В итоге злоумышленник избил сына жены и задушил его.

После этого мужчина отнес тело в ванную комнату. Там он расчленил его кухонным ножом. Части тела были отнесены в парк. Там он закопал их в землю, после чего облил их бензином и поджег. Оставшиеся останки тела завернул в полиэтиленовую пленку и выбросил в реку Клязьма. Нож, которым он расчленил убитого, он тоже выкинул в реку с моста.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В ходе розыска мужчину задержали и предъявили ему обвинение.

Обвиняемый заключен под стражу. Расследование продолжается.