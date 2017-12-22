В ООН осудили лишение RT и Sputnik аккредитации в США

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Использование закона об иностранных агентах в США против RT и Sputnik подрывает работу не только этих СМИ, но и доверие к иностранным журналистам в целом, сообщили в ООН. Кроме того, это позволяет России принимать аналогичные меры в отношении американских СМИ.

Специальный докладчик ООН по вопросу о праве на свободу убеждений и их выражения Дэвид Кэй раскритиковал ограничения против телеканала Russia Today и Sputnik в США, сообщает РИА Новости.

"Я думаю, что это контрпродуктивно. Я думаю, что у нас должен быть более высокий уровень толерантности в отношении СМИ, с которыми мы не согласны, и даже в отношении СМИ, которые, как мы думаем, служат прикрытием для государственной дезинформации", - отметил он.

По словам спецпредставителя, в связи с этим Россия может принимать аналогичные меры, тогда проблемы могут появиться у американских медиа.

"Это как гонка вооружений. Это наносит вред, и даже больший, чем изначально причиненный ущерб", - резюмировал Кэй.

Ранее Минюст США внес телеканал Russia Today America и Sputnik в список иноагентов по закону от 1938 года. Согласно нему, регистрироваться в реестре иностранных агентов должны те компании, которые работают на территории США в интересах других государств.

В ответ на действия Вашингтона, в России приняли закон о СМИ-иноагентах, включив в реестр девять американских медиа.

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