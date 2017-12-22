Путин и Эрдоган обсудили вопрос о статусе Иерусалима

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Стороны обсудили ситуацию в ближневосточном урегулировании после принятия резолюции Генассамблеи ООН по статусу Иерусалима. Также президенты обсудили ситуацию в Сирии.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждалась ситуация в ближневосточном урегулировании в контексте принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по статусу Иерусалима. Подтверждён обоюдный настрой и далее содействовать разрешению палестино-израильского конфликта на основе международно-правовых норм и реализации права палестинского народа на создание независимого государства", - говорится в сообщении.

Президенты также обсудили развитие ситуации в Сирии. Главы государств констатировали востребованность и результативность взаимодействия России и Турции в политическом урегулировании сирийского кризиса. Стороны выразили надежду, что на 8-й международной встрече по Сирии в Астане удастся согласовать конкретные аспекты проведения Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

Путин и Эрдоган также затронули актуальные вопросы успешно развивающегося двустороннего сотрудничества.