Три российских телеканала получили право транслировать ЧМ-2018

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"Первый канал", ВГТРК и "Матч ТВ" будут показывать матчи чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года. Также болельщики смогут следить за ходом турнира в интернете, на мобильных платформах и радио.

Три российских телеканала - "Первый канал", ВГТРК и "Матч ТВ" – будут транслировать матчи чемпионата мина по футболу 2018 года, сообщает "Газета.Ru".

"В России права были предоставлены консорциуму "2 Спорт 2", который представляет "Первый канал", ВГТРК и "Матч ТВ". Консорциум обеспечит всестороннее освещение турнира в стране-организаторе чемпионата мира", - говорится в сообщении Международной федерации футбола (ФИФА).

Права на освещение турнира предоставляются без привязки к определенным платформам, поэтому болельщики смогут следить за ходом турнира по телевидению, в интернете, на мобильных платформах и радио.

Чемпионат мира по футболу состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года в нашей стране. Матчи турнира примут 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Волгоград, Ростов-на-Дону, Самара, Калининград, Нижний Новгород, Саранск и Сочи.

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