В 2018 году в России может остаться одна возрастная маркировка "18+"

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В Минкомсвязи России не исключили, что в стране может остаться одна возрастная маркировка медиаконтента - 18+. По словам замглавы ведомства Алексея Волина, это связано с тем, что по остальным возрастным маркировкам отсутствуют конкретные и однозначные критерии.

В 2018 году в России могут оставить одну возрастную маркировку для медиаконтента. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на замглавы Минкомсвязи Алексея Волина.

"Мы абсолютно уверены в том, что маркировка 18+ нужна - она идеально и правильно работает, но есть проблемы с маркировкой 6+, 12+ и 16+. Я, по крайней мере, еще в жизни не встретил ни одного юриста или специалиста, которые смогут "на пальцах" - так, чтобы это было понятно - объяснить, в чем разница между 6+, 12+ или 16+", - сказал он.

По его словам, критерии маркировки 18+ вполне однозначны - это все материалы, содержащие мат, сцены жестокости, насилия и так далее. По остальным маркировкам критерии варьируются, и поэтому многие СМИ иногда перестраховываются. В качестве примера Волин привел случай, когда на фильм о Великой Отечественной войне "Освобождение" поставили маркировку 16+, так как там содержатся сцены жестокости.

"Мы считаем, что в 2018 году мы будем думать над тем, не следует ли или уменьшить количество возрастной маркировки, или просто оставить 18+, но с более жестоким соблюдением", - пояснил замглавы Минкомсвязи.