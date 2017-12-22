Теги: госдума волонтер Законопроект

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который уравнивает понятия "волонтерство" и "добровольчество", определяет статус волонтерских организаций, организаторов волонтерской деятельности и волонтеров, закрепляет требования, которым должны соответствовать такие организации и лица.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о волонтерах. Документ ранее поручил разработать президент России Владимир Путин, передает "МИР24".

"Мы установили в этом законопроекте, что может быть заключен договор с добровольцем, где будут дополнительно прописаны его права и обязанности, преференции, будут застрахованы его жизнь и здоровье. Ему будут выдаваться спецодежда и спецоборудование, и его работа будет учитываться в едином спецреестре в единой базе данных", – пояснил зампредседателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Дмитрий Вяткин.

Документ уравнивает понятия "волонтерство" и "добровольчество", определяет статус волонтерских организаций, а также расширяет правовые условия для этого вида деятельности.

Ранее пробелы в законодательстве препятствовали развитию некоторых направлений добровольчества. Таких, например, как спасательные работы, для которых нужны люди с хорошей специальной подготовкой.

Читайте также:

Госдума проводит завершающее заседание осенней сессии

Госдума приняла закон о ежемесячных выплатах за первого и второго ребенка

Госдума ратифицировала соглашение о расширении базы ВМФ в Тартусе

Госдума согласилась списать налоговые долги россиян