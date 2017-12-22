Россия отказалась показывать ирландский сериал о гомосексуалистах

Теги: Культура фильм ирландия геи гомосексуализм

В России не будут показывать ирландский сериал "Мальчики миссис Браун", так как в его сюжете присутствуют гомосексуалисты. Наша страна потребовала полностью вырезать эту сюжетную линию, после чего режиссер сериала был вынужден ответить отказом.

Россия решила не заключать контракт на показ ирландского сериала "Мальчики миссис Браун" режиссера Брендана О'Кэрролла по причине сюжета, который основан на гомосексуализме. Об этом сообщает "Русская планета".

Режиссер отметил, что некоторые восточноевропейские страны выразили обеспокоенность сюжетом сериала, в котором присутствуют геи, однако только в России потребовали полностью вырезать эту сюжетную линию. После этого О'Кэрролл был вынужден ответить отказом в сотрудничестве.

"Мальчики миссис Браун" — ирландский сериал, производством которого занимается BBC Scotland в Великобритании. Шоу имеет большие рейтинги не только в Ирландии и Британии, но также и в Канаде и Австралии.