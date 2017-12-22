Путин поблагодарил российских военных за операцию в Сирии

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Президент России Владимир Путин поблагодарил весь состав Вооруженных сил нашей страны за успешную операцию в Сирии. Также он поздравил вооруженные силы "с таким замечательным объектом" – военной академией РВСН.

Президент России Владимир Путин поблагодарил весь состав Вооруженных сил за успешную операцию в Сирии, передает РИА Новости.

"Начать хотел бы с благодарности военнослужащим, участникам операции против террористов в Сирии. Хочу поблагодарить весь личный состав Вооруженных сил", — отметил Путин в подмосковной Балашихе на расширенном заседании коллегии Минобороны по итогам года.

Также он поздравил вооруженные силы "с таким замечательным объектом" — военной академией РВСН.

"Не просто современный, а объект, который позволяет готовить кадры, развивать отрасль в широком смысле этого слова", — подчеркнул он. Кроме того, президент поблагодарил руководство Минобороны.

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