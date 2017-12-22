Суд в Хакасии обязал вернуть матери детей, изъятых из-за длинных волос у сына

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В Хакасии многодетной матери Любови Лицегевич вернули приемных детей, которых ранее изъяли после жалобы воспитательницы детского сада на длинные волосы одного из сыновей. Органы опеки намерены обжаловать решение суда.

В Боградском районе Хакасии суд обязал вернуть 57-летней матери Любови Лицегевич семерых приемных детей, которых изъяли из-за слишком длинных волос одного из мальчиков, сообщает ТАСС.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова приветствовала решение суда, но отметила, что вопрос о возвращении детей пока не решен окончательно, так как органы опеки намерены обжаловать судебное решение.

Служба опеки в Хакасии изъяла у Любови Лицегевич семерых приемных детей из-за длинных волос у одного из мальчиков. На семью пожаловались сотрудники детского сада, который посещал мальчик. По их мнению, приемная мать якобы нарушает гендерное развитие ребенка.

По данным местных СМИ, волосы ребенка не стригли, чтобы скрыть деформацию черепа перед фотосессией. Ранее никаких претензий к Лицегевич у соцзащиты не возникало. У женщины 20 приемных детей и один родной.