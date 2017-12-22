Путин: США разрушают договор о ракетах средней и меньшей дальности

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Действия США нарушают договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) и ведут к его ликвидации, заявил президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России. Глава государства отметил, что при этом Вашингтон постоянно пытается найти нарушения с российской стороны.

США нарушают договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) и ведут к его ликвидации, об этом сообщил президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России.

"США, по сути, ведут дело к разрушению договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, все время выискивают какие-то нарушения с нашей стороны, а сами последовательно этим занимаются, так же, как они в свое время последовательно и настойчиво занимались выходом из Договора о противоракетной обороне, что, в конце концов, как нам известно, в одностороннем порядке и сделали", - цитирует его РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил новые санкции против России за предполагаемые нарушения ДРСМД. Санкции, как ожидается, распространятся на российские компании, которые занимались разработкой технологий для создания нового оружия.

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