Плохо пахнущие носки спровоцировали поножовщину в аэропорту Храброво

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Поножовщиной закончился конфликт между двумя пассажирами рейса Москва — Калининград из-за дурно пахнущих носков. Потерпевший снял в полете ботинки, чем вызвал недовольство своего соседа.

Дурно пахнущие носки стали причиной поножовщины в калининградском аэропорту Храброво. Об этом пишет "Ридус".

Конфликт произошел между двумя мужчинами, прилетевшими из Москвы. Во время полета один из них снял ботинки, чем вызвал недовольство своего соседа, который сделал 31-летнему мужчине замечание из-за неприятного запаха.

Стюардесса в итоге пересадила мужчину на другое место, но это его не успокоило. Он продолжил цепляться к своему попутчику уже после посадки. За пределами аэропорта мужчина ударил его в челюсть и нанес два удара ножом в грудь.

"Я приложил руку к ране — кровь текла фонтанчиком. Я побежал в зону парковки, чтобы позвать на помощь. Он за мной. Потом вижу, он поменял направление, побежал в сторону машины и прыгнул в черный джип. Я бросился за ним, хотел запомнить номер. Увидев меня, он вышел из автомобиля и снова пошел на меня с ножом", - рассказал сам потерпевший.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.