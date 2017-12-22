"Нафтогаз" потребовал от "Газпрома" 16 миллиардов долларов

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"Нафтогаз" потребовал около 16 миллиардов долларов в арбитраже по транзитному контракту. В НАК отметили, что компания выиграла арбитраж против российского "Газпрома" по соглашению на поставку газа по всем спорным вопросам.

НАК "Нафтогаз" потребовал около 16 миллиардов долларов в арбитраже по транзитному контракту. Теперь он ожидает решения до 28 февраля 2018 года, передает сайт "112 Украина" со ссылкой на пресс-службу НАК.

Также НАК утверждает, что компания выиграла арбитраж против российского "Газпрома" по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам.

В октябре хозяйственный суд Киева принял решение о взыскании с "Газпрома" штрафа и пени, которые были наложены Антимонопольным комитетом Украины за злоупотребление монопольным положением, за счет имущества газового холдинга.

В 2015 году Антимонопольный комитет Украины выписал российской компании штраф на 86,86 миллиарда гривен (3,2 миллиарда долларов) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в 2009-2015 годах.