ФСБ пресекла крупный канал незаконной миграции из Центральной Азии

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В столице задержаны девять членов преступной группы, которые занимались легализацией незаконных мигрантов из Центральной Азии. Кроме того, были ликвидированы две подпольные лаборатории, оснащенные специальным оборудованием для изготовления поддельных документов.

Сотрудники ФСБ России совместно с МВД пресекли противоправную деятельность участников этнической группы, которая занималась легализацией незаконных мигрантов из Центральной Азии, в том числе сторонников международных террористических организаций.

"Противоправная деятельность указанных лиц осуществлялась под эгидой одного из так называемых центров помощи мигрантам, оказывающего юридические консультации по вопросам миграции", - сообщили TVC.ru в Центре общественных связей ФСБ.

В результате спецоперации в Москве задержали девять выходцев из Центральной Азии, которые являлись членами преступной группы. Кроме того, были ликвидированы две подпольные лаборатории, оснащенные специальным оборудованием для изготовления поддельных документов.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Организация незаконной миграции".