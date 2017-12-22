Путин пообещал постепенно снижать военные расходы

Теги: Политика путин бюджет минобороны расходы оборона

Президент России Владимир Путин заявил, что расходы государства на оборону будут постепенно снижаться. По его словам, высокий показатель военного бюджета в минувшем году связан с решением погасить кредиты, взятые Минобороны на реализацию программы вооружения.

Военные расходы России будут снижаться. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на президента Владимира Путина.

Глава государства пояснил, что военный бюджет, который в минувшем году составил 4,1% от ВВП, был связан с тем, что было принято решение погасить кредиты, которые Министерство обороны брало на реализацию программы вооружения. Это делалось по согласованию с правительством и с Минфином, в частности.

"Эти кредиты наросли, и правительство приняло решение выделить дополнительные средства для погашения этих кредитов, ничего сверх ранее заявленного министерство обороны не потратило. Ну, чисто формально показатель в процентах от ВВП и вырос. В следующем году в процентном отношении к ВВП это будет 2,8 с небольшим. Потом потихонечку еще даже будет снижаться", - сказал Путин.

Президент отметил, что за последние годы была проведена масштабная работа по перевооружению российской армии. По его словам, удалось завершить глубокие структурные преобразования Вооруженных сил и вся система военного управления стала более эффективной. Путин также поставил задачу, чтобы к 2021 году оснащенность войск современным вооружением вырастет до 70%.

"В 2012 году доля современных вооружений и техники в войсках составляла 16%, сейчас, в конец 2017 года, - около 60%". "К 2021 году должна вырасти до 70%", - сказал он.