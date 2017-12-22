Шойгу доложил Путину о выполнении приказа о выводе войск из Сирии

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Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о выполнении приказа верховного главнокомандующего о выводе российских войск из Сирии. На расширенном заседании коллегии Минобороны он также рассказал российскому президенту об успехах операции в арабской республике.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о выполнении приказа верховного главнокомандующего о выводе российских войск из Сирии. Об этом сообщает TVC.ru.

"Ваш приказ о выводе группировки российских войск из Сирийской Арабской республики выполнен", - заявил Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

Также министр обороны отметил, что впервые в боевых действиях в Сирии участвовали летчики корабельной авиации с тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". "По наиболее важным объектам боевиков применялись высокоточные ракеты боевой дальности - "Калибр", "Ха101", "Искандер", "Точка У", "Ха55" и другие", - подчеркнул Шойгу.

По словам главы Минобороны, за время операции в арабской стране российскими кораблями и подводными лодками нанесено 100 ударов, а самолетами стратегической авиации - 66 ударов. "Ликвидировано 60 318 боевиков, из них 819 - главарей бандформирований и 2 840 выходцев из Российской Федерации", - сказал Шойгу.

Кроме того, он добавил, что в Сирии было уничтожено восемь тысяч единиц бронетехники и пикапов террористов с крупнокалиберными пулеметами, а также 718 заводов и мастерских по изготовлению оружия и боеприпасов.

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