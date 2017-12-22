"Они хотят жить": Вера Кузьмина о выставке "Дети Донбасса рисуют мир"

Теги: дети твц Фотогалерея донецк донбасс

Страшно, когда дети рисуют оружие с натуры — так корреспондент "ТВ Центра" Вера Кузьмина рассказывает о выставке "Дети Донбасса рисуют мир", которая при поддержке нашего канала проходит в российских городах. В Донецке она вручила дипломы и награды школьникам, которые представили свои работы.

В Донецке вручили дипломы и подарки школьникам, которые приняли участие в выставке рисунков "Дети Донбасса рисуют мир". Работы школьников в Россию привезла съемочная группа канала "ТВ Центр" после одной из командировок. Награды детям и их учителям вручила политический обозреватель нашего канала Вера Кузьмина. Своими впечатлениями она поделилась с редакцией TVC.RU:

— Страшно, когда спрашиваешь как пришла идея рисунка, а они начинают рассказывать: "Это я заходила к подружке, нарисовала Петровский район, который полностью разрушен, и постоянно обстреливается". Или у мальчика техника нарисована так, что выглядит, как фото в журнале современной военной техники. В принципе, когда дети рисуют оружие с натуры — это страшно.

Такой был случай: выходит директор школы и спрашивает: "Как вы думаете, что для нас самое главное?" И дети ему хором отвечают: "Жить". Он даже смутился, говорит: "Я имел ввиду: учиться, получать профессию". Но это тот случай, когда устами младенца глаголет истина. Этот момент, если не видеть своими глазами, сложно передать словами. Для них сейчас самое главное, чтобы война прекратилась. Пока все надеются, что будет мир, и чтобы дети перестали автоматы с натуры рисовать.