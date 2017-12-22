ЦБ попросит правоохранительные органы проверить руководство "Промсвязьбанка"

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Банк России объявил о подготовке обращения в правоохранительные органы в связи с выявлением ряда проведенных руководством "Промсвязьбанка" операций, имеющих признаки незаконных действий. В частности, введенная в банке временная администрация выявила пропажу кредитных досье его корпоративных заемщиков на общую сумму 109,1 миллиарда рублей.

Банк России готовит обращения в правоохранительные органы по ряду операций и фактов, имеющих признаки незаконных действий менеджмента "Промсвязьбанка", передает "Интерфакс".

Как заявил зампред ЦБ Василий Поздышев, временная администрация выявила факты уничтожения (или пропажи) кредитных досье корпоративных заемщиков на общую сумму 109,1 миллиарда рублей.

Кроме того, регулятор выявил операции по финансированию банком посредством сделок РЕПО собственных субординированных обязательств без отражения этого в отчетности. Объем этих субординированных обязательств примерно совпадает с общей суммой кредитов "пропавших" кредитных досье.

ЦБ 15 декабря объявил о санации "Промсвязьбанка", входящего в топ-10 крупнейших банков России по размеру активов. Банк будет санироваться с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора.

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