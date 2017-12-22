Двое задержанных совершили побег из здания суда в Москве

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В Кузьминском районном суде двое задержанных взяли у сотрудников полиции разрешение покурить, после чего убежали из здания. Отмечается, что на тот момент они еще не были переданы приставам для дальнейшего исполнения решения суда. Для поиска сбежавших мужчин был введен план "Перехват".

Двое выходцев из Средней Азии совершили побег из здания Кузьминского районного суда в столице. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяну Солопову.

"В пятницу в Кузьминском суде рассматривалось административное дело в отношении двух иностранных граждан. После того, как было оглашено постановление и когда готовились его копии, указанные граждане, будучи под контролем сотрудников полиции, взяли у последних разрешение покурить, после чего пошли на улицу и убежали", - сказала Солопова.

Она отметила, что в момент побега задержанные еще не были переданы приставам для дальнейшего исполнения решения суда.

По данным источника в правоохранительных органах, столичные полицейские проверяют данную информацию. Для поиска сбежавших мужчин был введен план "Перехват".