"Нафтогаз" по решению суда заплатит "Газпрому" более $2 млрд

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Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма обязал "Нафтогаз Украины" выплатить "Газпрому" просроченную задолженности за поставки газа в размере 2 миллиардов долларов. Таким образом Стокгольмский арбитраж удовлетворил большую часть требований российской компании.

"Нафтогаз" Украины обязан выплатить российскому "Газпрому" задолженность за поставки газа - это более 2 миллиардов долларов, плюс проценты за каждые сутки просрочки, начиная с пятницы. Стокгольмский арбитраж поставил точку в споре, который продолжается более 3 лет, передает "ТВ Центр".

Ключевые требования "Газпрома" удовлетворены, а основные претензии "Нафтогаза" были отвергнуты. В частности, Украине отказано в пересмотре цены за период с мая 2011 по апрель 2014 года и взыскании переплаты. Правда, Киев всё-таки добился уменьшения объёмов газа, которые он должен покупать у Газпрома, более чем в 10 раз. По решению Арбитража, Украину обязали приобретать у российской компании 5 миллиардов кубометров газа в год. Сразу после оглашения вердикта "Нафтогаз" поспешил заявить о своей победе. В "Газпроме" же отметили, что сначала читают документы, и только потом комментируют.

Единственное, что осталось уладить, это вопрос оплаты поставок голубого топлива в Донбасс, начиная с 2015 года. За это время юго-восток Украины получил от российской корпорации газ на 1 миллиард 300 миллионов долларов. Газпром считает, что данную проблему нужно решать уже не в Стокгольме.