Лавров пошутил про пустые карманы пальто Джонсона

Теги: Политика великобритания лавров лондон

Отношения России и Великобритании находятся на очень низкой отметке, но Москва и Лондон готовы работать над преодолением двусторонних проблем. Речь об этом шла на переговорах Сергея Лаврова с Борисом Джонсоном. Министр иностранных дел Соединённого Королевства прилетел в Москву с однодневным официальным визитом.

Российско-британские отношения находятся на крайне низком уровне. Это не раз подчеркнули обе стороны встречи. И хотя наши дипломатические связи — одни из старейших в мире (со времен Ивана Грозного), разные главы британского МИД последние пять лет в Москву не приезжали. На этом фоне Борис Джонсон решил себя презентовать как "своего парня", передает "ТВ Центр".

"Позвольте мне заявить, что я русофил. И русофил убежденный. Я хочу сказать, что у меня есть предки в Америке, в Германии и, конечно, здесь, в Москве. Я первый министр иностранных дел Великобритании, которого зовут Борис. И, думаю, что Борисов на этом посту больше не будет", - заявил Борис Джонсон.

Хотя русофильство Бориса Джонсона, все же вызывает сомнения. Накануне своего визита в Москву, в интервью Sunday Times он сравнил Россию с древней Спартой — милитаристской и недоброжелательной, а Соединенные штаты и западный мир с родиной демократии - Афинами. Главе Форин-офиса пришлось оправдываться.

"Я говорил о Советском Союзе, который я видел в своем детстве. Мне кажется, что это было довольно верное описание Советского Союза, каковым он тогда был, и как он себя вел. Однако затем наступил потрясающий период трансформации, и сейчас родилась новая Россия", - заявил Джонсон.

"Честно говоря, не припомню, чтобы СССР воспевал Спарту и спартанцев как пример, на который должна ровняться советская страна. Хотя, например, в США спартанцы были среди тех, кого тот же Голливуд пропагандировал как образец мужества, решимости и силы. Но это история, каждый воспринимает ее по-своему", - ответил Сергей Лавров.

Говоря о дне сегодняшнем, Лавров заметил, что Россия никогда не была агрессивна по отношению к Великобритании, в чем постоянно нас обвиняет не только пресса, но и официальный Лондон, заявляя, что Москва поддерживает "преступный" режим в Сирии и аннексирует чужие территории. Но несмотря на это, наша сторона никогда не срывалась на встречную агрессию, а готова сотрудничать по целому ряду вопросов.

"Что касается доверия, то я доверяю Борису. Доверяю настолько, что даже готов звать его не Борисом, а Борисом", - заметил Лавров.

"Так, мне кажется, Рональд Рейган и Михаил Горбачев говорили: доверяй, но проверяй", - парировал Джонсон.

Хотя не похоже, чтобы Запад утруждал себя излишними проверками. По крайней мере со стороны так выглядят обвинения в адрес России о вмешательстве в американские выборы или британский референдум по Brexit. Сергей Лавров напомнил доказанный факт реального вмешательства, когда Агентство национальной безопасности США прослушивало телефоны европейских лидеров. Но эта история была спущена на тормозах. Москву же заставляют оправдываться по голословным обвинениям.

Сергей Лавров: "Мой сосед — Борис Джонсон недавно заявил, что у него нет доказательств, что Россия вмешивалась в референдум по выходу Великобритании из Евросоюза".

Борис Джонсон: "Мне кажется, я сказал, что успешно не вмешивалась".

Лавров: "Он боится, что теперь, если он мне не возразит, то у него на родине будет испорчена репутация среди средств массовой информации".

Джонсон: "Сергей, я беспокоюсь о вашей репутации. Мне кажется, что если бы эти попытки имели успех, все было бы совсем иначе.

Лавров: "Отсутствие действий никогда не может привести к результату. Я с тобой согласен. Но факты хотелось бы получить.

Борис Джонсон планировал прибыть в Россию еще весной этого года. Но из-за химической атаки в сирийском Хан-Шейхуне отменил свой визит. Запад тогда бездоказательно обвинил в гибели мирных жителей Дамаск, а Москву в покровительстве преступления. Впрочем, контакты межу Смоленской площадью и Форин-офисом сохранялись. Глава британского МИД рассказал, как находясь в Тегеране, по приглашению нашей стороны коллег, посетил российское посольство и походил по "черчиллевским местам".

"Я очень признателен российскому послу в Тегеране. Черчилль говорил, что он хотел бы задушить еще при родах Советских Союз. Он далеко не благосклонно относился к деятельности Сталина. Однако когда речь зашла о необходимости решить мировые проблемы, Великобритания и Советский Союз работали вместе построить лучший мир", - напомнил он.

Шанс совместно построить лучший мир есть и сейчас. Россия и Великобритания одинаково смотрят на проблему Ирана и ситуацию по Иерусалиму. Готовы не допустить статуса ядерной державы КНДР. Тем не менее, недоверие Москве приобретает порой абсурдные формы. Накануне визита британская пресса запугивала Джонсона водкой, хакерами и агентами ФСБ, призывая его никому не доверять.

Джонсон: "Типа отдал свое пальто".

Лавров: "В карманах пальто Бориса ничего не было".

Остается только дождаться реакции на эту шутку британской прессы. Тогда станет окончательно ясно способны ли они адекватно воспринимать тонкий юмор со Смоленской площади или вновь запестрят заголовками о коварности русского гостеприимства.

Александр Огородников. "ТВ Центр".