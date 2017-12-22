В Крыму заступят на боевое дежурство два дивизиона систем ПВО С-400

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В первые дни нового года в Крыму на боевое дежурство заступят два дивизиона зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Об этом сообщил командующий Четвертой армией ВВС и ПВО Виктор Севостьянов. По его словам, система противовоздушной обороны в Крыму "развивается в достаточной степени и успешно".

В начале января на боевое дежурство в Крыму заступят два дивизиона зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на командующего Четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова.

"Они уже в Крыму. Сейчас заняли места дислокации, приступили к опытному боевому дежурству. В ближайшее время, думаю, в первые дни после Нового года сразу заступят на постоянное боевое дежурство", - сказал Севостьянов.

По его словам, система противовоздушной обороны (ПВО) в Крыму "развивается в достаточной степени и успешно".