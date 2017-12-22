Против подчиненных экс-генерала МВД Сугробова возбуждено новое дело

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Следственный комитет расследует новое уголовное дело против бывших сотрудников антикоррупционного главка МВД, который до 2014 года возглавлял осужденный экс-генерал Денис Сугробов. В деле - четыре эпизода превышения полномочий.

Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело в отношении бывших сотрудников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД, передает РБК.

Собеседники издания рассказали, что в новом деле четыре эпизода. Все они связаны с превышением должностных полномочий сотрудниками ГУЭБиПК.

27 апреля Мосгорсуд приговорил экс-главу ГУЭБиПК Дениса Сугробова к 22 года лишения свободы за организацию преступного сообщества, превышение полномочий, а также провокацию взятки. Офицер был лишен звания. К тюремным срокам были также приговорены семеро его подчиненных. 19 декабря Верховный суд на десять лет сократил срок Сугробову.

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