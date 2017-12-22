МОК пожизненно отстранил 11 российских спортсменов от ОИ

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Одиннадцать российских спортсменов пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил. В частности, под санкции МОК попали конькобежец Иван Скобрев, саночник Альберт Демченко и лыжник Никита Крюков. Кроме того, результаты всех отстраненных спортсменов на Играх в Сочи аннулированы.

Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх 11 российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте МОК.

Под санкции комитета попали конькобежцы Иван Скобрев и Артем Кузнецов; саночники Альберт Демченко и Татьяна Иванова; лыжники Никита Крюков, Александр Бессмертных и Наталья Матвеева; бобслеисты Максим Белугин и Людмила Удобкина; хоккеистки Татьяна Бурина и Анна Щукина.

В МОК отметили, что их результаты на Олимпиаде 2014 года в Сочи аннулированы.

5 декабря комитет объявил, что к Играм-2018 будут допущены только "чистые" российские спортсмены без допинговой истории. Они смогут выступить под олимпийским флагом в статусе "Олимпийский спортсмен из России". Решение о допуске спортсменов будет принимать специальная комиссия.

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