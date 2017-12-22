Президиум ЦК КПРФ рекомендовал выдвинуть Грудинина на выборы-2018

Теги: Политика президент кпрф выборы 2018

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов заявил, что президиум рекомендовал выдвинуть кандидатом в президенты Павла Грудинина. Ранее директор совхоза имени Ленина сообщал о готовности участвовать в выборах, если его поддержит коммунистическая партия.

Президиум Центрального комитета КПРФ рекомендовал выдвинуть кандидатом в президенты России директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова.

"Закончившийся только что президиум ЦК КПРФ рекомендовал выдвинуть в качестве кандидата на выборах президента в 2018 году Павла Грудинина", - сказал Обухов.

В пятницу вечером пленум должен обсудить данное решение президиума, а также предложить выбранного кандидата на съезд партии, который пройдет в субботу. На нем будет утвержден кандидат от КПРФ.

Ранее в пятницу Грудинин заявил о готовности баллотироваться в президенты, если его поддержит коммунистическая партия.

Читайте также:

Партия "Яблоко" выдвинула Явлинского кандидатом в президенты

Жириновский стал первым кандидатом на пост президента России

Съезд ЛДПР выдвинул Жириновского кандидатом в президенты

Путина выдвинут кандидатом в президенты 26 декабря

ЦИК утвердил партии, кандидатам в президенты которых не нужны подписи