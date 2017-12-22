Президиум ЦК КПРФ рекомендовал выдвинуть Грудинина на выборы-2018
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Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов заявил, что президиум рекомендовал выдвинуть кандидатом в президенты Павла Грудинина. Ранее директор совхоза имени Ленина сообщал о готовности участвовать в выборах, если его поддержит коммунистическая партия.
Президиум Центрального комитета КПРФ рекомендовал выдвинуть кандидатом в президенты России директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова.
"Закончившийся только что президиум ЦК КПРФ рекомендовал выдвинуть в качестве кандидата на выборах президента в 2018 году Павла Грудинина", - сказал Обухов.
В пятницу вечером пленум должен обсудить данное решение президиума, а также предложить выбранного кандидата на съезд партии, который пройдет в субботу. На нем будет утвержден кандидат от КПРФ.
Ранее в пятницу Грудинин заявил о готовности баллотироваться в президенты, если его поддержит коммунистическая партия.
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