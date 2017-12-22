МИД России: США угрожали участникам ГА ООН перед голосованием по Иерусалиму

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Постпред США при ООН Никки Хейли рассылала участникам Генассамблеи ООН письма с угрозами накануне голосования по статусу Иерусалима. О "неприкрытом давлении" США рассказали в МИД России. Ранее американский лидер Дональд Трамп пообещал лишить финансовой поддержки страны, несогласные с Вашингтоном по теме Израиля.

Постпред США при ООН Никки Хейли рассылала представителям стран-членов всемирной организации письма с угрозами накануне голосования Генассамблеи по статусу Иерусалима. О "неприкрытом давлении" американцев рассказали в МИД России.

"Показательно, что голосованию предшествовало неприкрытое давление Вашингтона прямо в зале Генассамблеи ООН, запугивание в том духе, что страны, которые проголосуют "за", в будущем рискуют лишиться американской помощи и поддержки. Соответствующие угрожающие письма рассылались представителям государств-членов постпредом США Хейли. И все же резолюцию поддержало подавляющее большинство стран", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Накануне ГА ООН отказалась признать Иерусалим столицей Израиля. Чрезвычайное заседание было созвано по инициативе Турции и Йемена, после того как президент США Дональд Трамп объявил о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Хейли ранее заявила, что передаст Трампу информацию о тех странах, которые не поддержат США в вопросе о статусе Иерусалима. Трамп, в свою очередь, объявил, что США намерены отказаться от финансовой помощи тем странам, которые проголосуют в ООН против решения о признании Иерусалима столицей Израиля. По его словам, многие страны берут финансовую помощь США, а затем голосуют против Вашингтона в Совбезе ООН и в ГА.

В пятницу президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Стороны обсудили ситуацию в ближневосточном урегулировании после принятия резолюции Генассамблеи ООН по статусу Иерусалима.

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