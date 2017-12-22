США ввели санкции против 10 "авторитетов" из бывшего СССР

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США внесли в черный список имена десяти криминальных авторитетов из республик бывшего СССР. В частности, под санкции попали Юрий Пичугин, Рубен Татулян, Алимжан Тохтахунов, Владимир Тюрин.

США внесли в свой черный список имена десяти криминальных авторитетов из республик бывшего СССР, прежде всего России. Об этом сообщило Министерство финансов США.

Под американские санкции попали Юрий Пичугин, Рубен Татулян, Алимжан Тохтахунов, Владимир Тюрин, Захарий Калашов, Василий Христофоров, Камчибек Кольбаев, Лаша Шушанашвили, Владислав Леонтьев, Гафур Рахимов.

Кроме того, ограничительные меры США распространяются на принадлежащие Татуляну или контролирующиеся им отель "Весна", находящийся в Сочи, и ООО "Новый Век Медиа", которое зарегистрировано в Москве.

Накануне США объявили о введении санкций в отношении сына генерального прокурора России Юрия Чайки - Артема Чайки - в рамках так называемого "глобального Акта Магнитского". 20 декабря стало известно, что под санкции попал чеченский лидер Рамзан Кадыров. Кроме того, США внесли в черный список две оборонные компании из России.

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США внесли в черный список две оборонные компании из России