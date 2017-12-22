Собянин открыл площадку фестиваля "Путешествие в Рождество" в Черемушках

Теги: Москва собянин праздник рождество новый год

В Черемушках открылась площадка фестиваля "Путешествие в Рождество". На открытии побывал мэр Москвы Сергей Собянин.

Сергей Собянин открыл площадку фестиваля "Путешествие в Рождество" возле станции метро "Новые Черемушки". Об этом сообщает агентства городских новостей "Москва".

"В Черемушках появилась такая инновационная площадка, каких в Москве нет. Очень симпатичная. Мы не стали в массовом порядке делать. Хотели посмотреть, как получится, насколько это будет интересно для местных жителей. Если понравится, мы оставим эту площадку как постоянную, будем проводить различные фестивали. Если жителям понравится, будет запрос, то подобные площадки можно сделать во всех округах столицы", - сказал Собянин.

На площадке организованы ресторанные павильоны, анимации, рождественский магазин, карусель. В центре площадки расположены большая жаровня, где готовят различные праздничные блюда, в приготовлении которых могут участвовать сами гости фестиваля.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в Москве в пятый раз. Он стартует в Москве 22 декабря и продлится до 14 января. В этом году на 83 городских площадках москвичей и гостей столицы ждут ледовые балеты и шоу, выступления уличных театров, концерты, мастер-классы для детей и взрослых, световые инсталляции и традиционные зимние забавы.