Усиление роли России повысило активность иностранных спецслужб

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Запад больше не может проводить свою политику, не принимая во внимание позицию Москвы. Россия стала силой, формирующей международный порядок. Игрок не просто вернулся - он смешал карты другим. Косвенное подтверждение тому - резкая в последние годы активизация в России шпионов всех мастей. Ежегодно в поле зрения органов госбезопасности попадают десятки кадровых разведчиков и сотни завербованных ими агентов.

Пожилого мужчину на видео зовут Фроде Берг. Он гражданин Норвегии. Долгое время работал пограинспектором, был членом норвежско-российской погранкомиссии. О нашей стране и российских коллегах, среди которых имел немало друзей, всегда отзывался исключительно положительно, отмечает "ТВ Центр".

Для встречи с друзьями и бывшими коллегами Берг якобы и отправился в Москву, где его задержали сотрудники ФСБ. По данным российских СМИ, прямо в момент передачи норвежцу секретных документов, касающихся Военно-морского флота России. Берга тут же арестовали. Дело засекретили. Короткий комментарий на этот счет дал лишь Лефортовский районный суд: "Суд 6 декабря избрал в отношении Фроде Берга, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 Уголовного кодекса "Шпионаж", меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца".

История с Бергом - одна из последних, хотя и далеко не единственная за прошедшие несколько месяцев. В конце ноября из России депортировали сотрудника судоремонтного завода, завербованного СБУ для сбора сведений о предприятии. В сентябре в Симферополе задержали двоих россиян, которые передавали Киеву информацию о Черноморском флоте. Или вот еще ряд примеров от главы ФСБ Александр Бортникова. Он, правда, захватывает более широкий временной промежуток. Но и тут видно, что активнее всего сейчас работает именно украинское направление.

"В 2016 - 2017 годах в Крыму нейтрализованы 3 диверсионно-террористические группы СБУ и ГУР Минобороны Украины. В 2016 году в Ростовской области задержаны члены "Правого сектора", готовившие теракты в российских регионах. Вскрыты попытки СБУ наладить каналы наркотрафика в Россию", - сообщил Бортников.

СБУ в нынешних реалиях — это фактически филиал ЦРУ. И понятно, что куда больше их интересуют не диверсии в российском Крыму, а наши военные разработки. С одним из охотников за чертежами и документами под грифом "совершенно секретно", отбывающим сейчас наказание в колонии строго режима под Кировом, "ТВ Центр" смог пообщаться лично. Вот он - Валентин Выговский. Гражданин Украины. Самый настоящий шпион.

— Были ли вы агентом СБУ?

— Да. Было большое желание, скажем так навредить этой стране, - говорит осужденный за шпионаж Валентин Выговский

— Чем вы занимались конкретно?

— Я занимался, скажем так, получением информации по авиационным двигателям и технической документации.

Речь идет о технической документации российского боевого самолета пятого поколения Су-57. Перспективный, сверхманевренный, невидимый. Кстати, скоро начнет поступать в армию. Так вот Выговский пытался добыть сведения именно об этой машине. В соцсетях познакомился с девушкой, сотрудницей одного из российских КБ. Сначала это были просто беседы. Потом Выговский предложил ей деньги за чертежи, прикинувшись авиалюбителем. Разумеется, не зная, что их разговоры, а потом и передачу двух с лишним тысяч евро уже фиксируют оперативники.

"Все будет нормально. Ты расслабься, дыши глубже. Тебе везде мерещатся ФСБэшники. Поверь мне, у них есть куда более важные дела", - увещевал он подругу.

Вербовка через соцсети, чем собственно и занимался Выговский, сейчас практикуется крайне активно. Не нужно никаких закладок, личных встреч, тайников. Достаточно иметь выход в интернет и компьютер. Ну, или любой другой гаджет, чтобы быстро, без риска быть раскрытым получить нужные данные. Часто и никакая вербовка не нужна. АНБ и так может вскрыть любое устройство, подключенное к Всемирной паутине. И это никакое не преувеличение. Как и то, что в фокусе Агентства нацбезопасности США сейчас оказалась именно Россия. Чтобы шпионить за нами в Великобритании даже построили отдельную спецбазу.

"Эта база, в первую очередь, нацелена на Российскую Федерацию. АНБ не скрывает, в своем отчете они откровенно показали, что контролируют пять миллионов мобильников. Пяти миллионов у нас в стране! Это означает, что мы находимся под очень мощным кибернетическим контролем", - рассказывает член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов.

И тут вполне понятны мотивы ЦРУ и других западных разведок, работающих фактически одним блоком. В девяностых хватку ослабили, считая, что Россия после развала СССР не оправиться. В двухтысячных подъему страны не придали значения. В итоге проморгали сначала операцию в Крыму, что стала для США полной неожиданностью, потом была Сирия, которая произвела тот же эффект. Сейчас стараются наверстать упущенное, в том числе, пытаясь раскачать и общественно-политическую ситуацию в стране. На что прямо указывает и президент.

"Большая ответственность лежит на контрразведывательных и разведывательных подразделениях. Нужно поставить надежный барьер внешнему вмешательству в нашу общественную и политическую жизнь. Пресекать деятельность иностранных спецслужб, которые, а это не секрет, пытаются всячески активизировать свою работу в России", - заявил Путин.

Подобная активизация вообще идет волнообразно, говорят специалисты. Всплеск обычно происходит во время конфронтации между странами. Сейчас она нарастает. В 90-е был спад. А во время "холодной войны" активность зарубежных разведок у нас и советских спецслужб у них была на самом пике. Именно тогда установились негласные правила игры, говорят ветераны СВР. Например, никакой физической ликвидации агентов. Также именно в те годы между советскими и американскими разведками был налажен первый секретный канал связи, имевший неофициальное название - "канал Гаврилова".

В начале 80-х произойдет и первая "мирная" встреча представителей КГБ и ЦРУ. Для этого рандеву изберут Австрию, которая во времена "холодной войны" считалась нейтральной территорией. Потом эта "сверка часов" случится еще не раз, когда одной спецслужбе будет необходима помощь другой. На этих переговорах, к слову, не обходилось и без курьезных моментов, лишь о небольшой части которых по понятным причинам в итоге узнал народ.

Каналы связи, несмотря на отношения между Россией и США, в последние несколько лет охладевшие фактически до нуля, и сейчас работают. Взять последний случай с задержанием в Петербурге террористов, готовящих крупный взрыв в людном месте. Информацию о них ЦРУ передало ФСБ, за что президент Путин лично поблагодарил президента Трампа, подчеркнув, что борьба с международным терроризмом по-прежнему для России - один из главных приоритетов.

"В текущем году усилиями органов безопасности в России были сорваны планы по подготовке свыше шестидесяти преступлений террористической направленности. Необходимо укреплять как внешний, так и внутренний контуры антитеррористической безопасности России. Нужно обеспечивать информационное и аналитическое сопровождение важнейших государственных решений в сфере оборонной и международной политики", - говорит президент.

Эти слова Путин произносит на торжественном концерте в честь векового юбилея со дня создания органов безопасности в России. Лиц, сидящих в зале, не показывают намеренно. Даже здесь они на службе, которой лишняя публичность может серьезно навредить.

Александр Панюшкин, Александр Савин, Екатерина Симанович. "В Центре Событий".