Обнищание Запада: "витрина капитализма" превратилась в кривое зеркало

Теги: В мире сша деньги

Было когда-то такое выражение - витрина развитого капитализма. Собственно, фактически ради того, что в этой витрине было выставлено, был разрушен Советский союз. Но удивительная вещь - за какие-то пару-тройку десятилетий витрину разбили. И, похоже, вдребезги. На неделе опубликован доклад, в котором ведущие мировые экономисты утверждают - обнищание стран Запада больше невозможно скрывать.

Сарайчики из фанеры, сточные воды, которые стекают прямо в канаву — это штат Алабама. Пока в Вашингтоне обещают сделать Америку снова великой, в Монтгомери (это столица штата) никто не спешит позаботиться о его жителях. На таком фоне в Алабаме проходили внеочередные выборы в Сенат. Приехавшие наблюдать за ними спецпредставители ООН ужаснулись, передает "ТВ Центр".

"Я думаю, что пресловутая американская мечта о шикарной жизни, само это понятие - не более, чем иллюзия. Социальная мобильность крайне низкая, если оценивать по западным стандартам. Это что, государство первого эшелона? Большая страна погружается в бедность", - говорит официальный представитель ООН по вопросам крайней нищеты и правам человека Филипп Алстон.

К похожему выводу пришли и авторы доклада "О неравенстве в мире". Западные эксперты наглядно, с помощью цифр и фактов, показали - социальное расслоение в развитых странах только нарастает. Сливки общества становятся жирнее, остальные, и это подавляющее большинство, нищают еще больше.

Впрочем, с Капитолийского холма этих проблем как будто не замечают. В американском Конгрессе одобрили налоговую реформу. Казалось бы, она должна снизить прирост потребительских долгов в США - сейчас этот показатель достиг максимума за последние три года. Простые американцы давно живут в кредит. На самом деле, в выигрыше снова окажутся большие корпорации. Аналитики Forbes уже подсчитали - бизнес, подконтрольный Дональду Трампу, сэкономит до 10% доходов. Все это - очередной камень в витрину капитализма.

"На протяжении последних 30 лет в процессе глобализации рабочие места переводились из развитых стран, в частности США, в развивающиеся, где более дешевая рабочая сила, где менее жесткие стандарты трудовые. Где более длительный рабочий день. Поэтому прибыли, которые могли получить транснациональные корпорации, были выше, чем они могли получить в США и других развитых странах. И это создало очень серьезные проблемы внутри этих развитых стран", - объясняет руководитель Центра инвестиционных исследований ИМЭМО РАН Владимир Кондратьев.

Пока частные компании увеличивают свои прибыли, государство - наоборот - теряет национальное богатство. Это - все из того же доклада "О неравенстве в мире". Парадокс, но развитым странам не хватает средств на исполнение социальных обязательств и вложения в инфраструктуру, что ослабляет конкурентоспособность в мировой экономике. И здесь США рискуют стать аутсайдерами.

"Мы живем за счет инвестиций, которые были сделаны в прошлом. Мой любимый пример: посмотрите на развитие инфраструктуры вокруг аэропортов Кеннеди в Нью-Йорке, а также аэропортов в Пекине и Дубае. Стоит только недалеко отъехать, вы тут же найдете ямы на дорогах в Нью-Йорке. Могу вам рассказать ужасные истории о том, с какими задержками мы сталкиваемся при транспортировке нашей техники с заводов, где она была произведена, в морские порты и аэропорты. Это происходит из-за устаревшей инфраструктуры, которая нуждается в ремонте и обновлении", - жалуется исполнительный директор компании Caterpillar Дуг Оберхельман.

Раньше так говорили и про Россию, мол, выезжает за счет советского ресурса. Теперь по всей стране - новые проекты. В Крыму - мост через Керченский пролив. До этого вантовую переправу во Владивостоке перекинули на остров Русский. А в перспективе так же с материком соединят и Сахалин. Железные дороги - Транссиб и БАМ - модернизируют. Новые ветки тянут к морским портам на Дальнем Востоке и угольным месторождениям в Сибири. Современные автомобильные трассы - не только между Москвой и Петербургом. Атомные станции в Ленинградской и Воронежской областях прирастают новыми энергоблоками, которые поэтапно вводят в строй взамен действующих. Бурейская ГЭС в Приамурье - полностью в эксплуатацию ее сдали всего три года назад. Пусть такие проекты пока не везде, но все это дает энергию в экономику, прежде всего, новые рабочие места и импульс для дальнейшего развития. В США именно обновление инфраструктуры было одним из предвыборных обещаний Трампа. Об этом американскому президенту пришлось вспомнить после трагедии в Вашингтоне. Превысивший скорость в два с половиной раза поезд рухнул с эстакады на оживленное шоссе. Как минимум, шесть человек погибли, еще около сотни были ранены.

"Крушение поезда в Дюпоне лучше всяких слов показывает, почему вносимый нами инфраструктурный план должен быть одобрен как можно скорее. Семь триллионов долларов потрачены на Ближнем Востоке, тогда как дома рассыпаются, дороги, мосты, тоннели, железные дороги, и не только. Это должно закончиться", - заявил Дональд Трамп.

Рассыпается не только Америка. Плачевная ситуация с инфраструктурой и в Европе. Германия — казалось бы, локомотив всего Старого Света, но и там есть проблемы. Скоростную дорогу из Берлина в Мюнхен строили почти четверть века, потратили около 10 миллиардов евро, но прямо в день открытия один из составов застрял в тоннеле. Похожим неудачным проектом стал и берлинский аэропорт имени Вилле Брандта - долгострой, погрязший в коррупции. Его начинали возводить в 2006-м, открыть планировали еще в 2011 году. Каждый месяц стройки, даже если работы не велись, обходился налогоплательщикам Германии в сумму от 20 до 40 миллионов евро. А на границе Бельгии и Нидерландов разрушается атомная станция "Тианж", построенная еще в 70-80-е годы. В ее корпусе нашли около сотни трещин и более трех тысяч дефектов. Местным жителям периодически раздают таблетки с йодом на случай аварии. Но если в самой Голландии прорвет дамбы, многие из которых соединены в сложные системы, под воду уйдет примерно треть территории страны.

"Европе нужно перейти в новую стадию бытия. Будущее европейцев и европейской политики - это найти золотой ключ к тому, как обеспечить по-прежнему социальную уравновешенность в обществе. Как создавать рабочие места для людей. Как сохранить этот комфорт, эту удобную и красивую жизнь, к которой привыкли уже последние три поколения в Европе. Это будет архисложно. Одной демократией, одними либеральными мыслями это не сделать," – рассуждает политолог Александр Рар.

Единственный выход, который предлагают Западу как новую концепцию развития, - ограничить население. Поэтому в странах Европы и США элита все чаще призывает регулировать рождаемость. Ну а надобность в среднем классе при сокращающихся мировых ресурсах у глобальных корпораций отпала. Поэтому заменить его предлагают теми, кем управлять проще - мигрантами, готовыми работать просто за еду. Витрина капитализма превратилась в кривое зеркало.

Борис Иванин, Александр Терентьев, Павел Ермоленко, Татьяна Каминская, "В Центре Событий".