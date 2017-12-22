"Роснефть" и АФК "Система" пошли на мировую

Теги: суд Экономика бизнес роснефть

Госкорпорация "Роснефть" и АФК "Система" заключили мировое соглашение по иску о взыскании убытков в связи с реорганизацией "Башнефти". Согласно договоренности между компаниями, АФК "Система" обязуется возместить причиненные убытки в размере 100 миллиардов рублей.

Совет директоров "Башнефти" согласовал условия мирового соглашения с АФК "Система" и "Система-Инвест". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Роснефти".

По данным госкорпорации, все участники судебного спора подписали мировое соглашение по иску о взыскании убытков в связи с реорганизацией "Башнефти". Оно будет направлено для утверждения в Арбитражный суд Башкирии.

"Согласно условиям мирового соглашения, ответчики обязуются возместить "Башнефти" причиненные ей убытки в размере 100 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что окончательные расчеты должны быть завершены до 30 марта 2018 года. Согласно договоренности, после полного погашения указанной суммы стороны откажутся от взаимных претензий.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин всегда выступал за мировое соглашение между "Роснефтью" и АФК "Система".

Читайте также:

"Система" исполнит решение суда по делу с "Роснефтью", но подаст жалобу

"Роснефть" требует от "Системы" 131,6 млрд рублей дивидендов "Башнефти"