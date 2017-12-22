Захарова: Москва готова вывести из тупика отношения с Лондоном

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Москва готова работать для того, чтобы вывести отношения с Лондоном из тупика. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она сообщила, что на встрече глав МИД России и Великобритании, которая прошла в пятницу в Москве, обсуждались серьезные темы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в эфире телеканала "Россия 1" прошедшие в пятницу в Москве переговоры Сергея Лаврова и Бориса Джонсона.

"Темы обсуждались серьезные. Это, конечно, вывод из тупика российско-британских отношений, к этому тупику они были заведены не Москвой. Мы готовы начать работать для того, чтобы их оттуда выводить", - рассказала Захарова.

Ранее глава британского Форин офиса Борис Джонсон, комментируя встречу со своим российским коллегой, заявил, что Великобритания не хочет новой "холодной войны" с Россией.

"Я не солдат холодной войны, мы не мыслим парадигмами " холодной войны": эти блоки, барьеры больше не применимы в современном мире", - цитирует его "Интерфакс".

22 декабря в Россию с визитом приехал глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Он провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Все подробности - в репортаже "ТВ Центра".

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