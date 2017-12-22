Теги: В мире саакашвили нидерланды паспорт украина

Глава МИД Нидерландов Хальбе Зейлстра заявил, что Михаил Саакашвили может получить нидерландское подданство. Отмечается, что экс-президент Грузии женат на 48-летней Сандре Рулофс, которая является уроженкой голландского Тернезена.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили может получить подданство Нидерландов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу МИД страны Хальбе Зейлстру.

"Он женат на подданной Нидерландов, и в соответствии с нидерландским законодательством он может получить паспорт, если подаст заявку", - сказал Зейлстра.

Отмечается, что Саакашвили женат на поданной Нидерландов 48-летней Сандре Рулофс. Она является уроженкой голландского Тернезена. Семейная пара воспитывает двух сыновей.

Накануне власти Нидерландов удовлетворили запрос Саакашвили на получение визы. Политику, который сейчас не обладает гражданством ни Грузии, ни Украины, выдали визу в киевском посольстве. Он мотивировал свой запрос необходимостью воссоединения с семьей.

Читайте также:

Саакашвили получил голландскую визу в Киеве

Саакашвили пожаловался на мировоззренческие разногласия с Порошенко

На Украине разгорается конфликт между Порошенко и Саакашвили

Саакашвили призвал Порошенко уйти в отставку

Опубликовано личное письмо Саакашвили к Порошенко