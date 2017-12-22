Суд смягчил приговор генералу ФСО Геннадию Лопыреву

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Военный суд в Москве смягчил приговор бывшему руководителю Службы охраны на Кавказе ФСО России генералу Геннадию Лопыреву, оправдав его в незаконном обороте оружия. Таким образом, Лопыреву снижено наказание до девяти лет и восьми месяцев лишения свободы и снижен штраф с 150 до 130 миллионов рублей.

Третий окружной военный суд в Москве смягчил приговор бывшему руководителю Федеральной службы охраны в Северо-Кавказском федеральном округе Геннадию Лопыреву, передает РИА Новости.

Как сообщил адвокат Лопырева Юрий Ельмашев, с генерала ФСО сняли обвинения в незаконном хранении патронов. Таким образом, тюремный срок сокращен на четыре месяца - Лопырев пробудет в заключении девять лет и восемь месяцев. По решению суда, также сокращена сумма штрафа - со 150 до 130 миллионов рублей. Несмотря на это, защита Лопырева продолжит обжаловать решение суда, сообщил Ельмашев.

В ноябре Знаменский гарнизонный военный суд признал Лопырева виновным во взяточничестве и приговорил его к десяти годам колонии строгого режима со штрафом в 150 миллионов рублей. Осужденному при этом решили сохранить звание генерал-лейтенант.

По версии следствия, Лопырев получал взятки от руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении госконтрактов на проведение ремонтно-строительных работ.

Как установил суд, генерал ФСО через своего заместителя Юрия Жилина (умер от рака осенью 2016 года - прим. ред.) получил взятки со стороны ООО "Альянс ХХI Век" и ООО "Козерог" за "отсутствие проблем" у этих компаний. Кроме того, суд признал его виновным в незаконном хранении пистолетов и патронов к ним - это решение было отменено в пятницу.

Защита Лопырева считает, что генерал подлежит оправданию. Так, Ельмашев утверждает, что в деле нет доказательств, указывающих на то, что его подзащитный привлекал Жилина в качестве посредника, давал ему указания, а затем договаривался о получении через него денег. По его словам, все свидетели с генералом ФСО не знакомы, и они лишь слышали от Жилина, что "деньги берутся для Лопырева".

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