Путин: Россия не будет играть роль мирового жандарма

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Россия должна быть среди государств-лидеров в создании армии нового поколения. Владимир Путин говорил об этом на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Оно прошло в подмосковной Балашихе в Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Обсуждали итоги года, прежде всего, завершение операции против террористов в Сирии.

Первая тема заседания военной коллегии, конечно, итоги сирийской операции. Верховный главнокомандующий поблагодарил военнослужащих за первоклассную работу и отметил, что задачи выполнены на отлично, передает "ТВ Центр".

"Хочу поблагодарить весь личный состав Вооружённых Сил. В борьбе с международным терроризмом, с этой глобальной абсолютно угрозой, наши солдаты и офицеры действовали мужественно, профессионально и, что очень важно, эффективно, показали качественно возросшие современные возможности Вооружённых Сил России и внесли, без всяких сомнений и преувеличений, решающий вклад в разгром наиболее боеспособной группировки международных террористов. Оценка действий наших армии и флота может быть только одна: отлично. Мы всегда будем помнить при этом подвиг наших боевых товарищей, которые не вернулись, погибли, защищая Россию и наш народ. Наш человеческий, моральный, нравственный долг – поддержать их семьи. Государство, сослуживцы всё сделают для этого. Прошу почтить их память минутой молчания", - сказал Владимир Путин.

Бесценный боевой опыт в Сирии получили почти 50 тысяч военнослужащих. В первую очередь, это наши летчики, которые с ювелирной точностью поражали объекты террористов. Палубная авиация вообще впервые участвовала в реальной операции. На земле асов поддерживали Силы спецопераций. В Сирии было опробовано 215 видов вооружений, все выявленные недостатки устранены. Министр обороны доложил президенту, как проходит вывод наших войск из арабской республики.

Успех наших военных в арабской республике нервирует иностранных коллег. Необходимо отслеживать баланс сил в мире - подчеркнул верховный главнокомандующий.

"Россия должна быть среди государств-лидеров, а по некоторым направлениям - абсолютным лидером в строительстве армии нового поколения, армии эпохи нового технологического уклада. Это имеет важнейшее значение для обеспечения нашего суверенитета, мира и безопасности наших граждан, для уверенного развития страны, проведения открытого и самостоятельного внешнеполитического, в интересах нашей страны курса.

Давайте будем называть вещи своими именами: речь идёт по событиям, касающимся Европы, речь идёт именно о наступательной инфраструктуре, которая там создаётся. Так, в Румынии уже размещены, а в Польше разворачиваются американские универсальные пусковые установки систем противоракетной обороны. Формально они предназначены для противоракет, но дело в том, и специалисты об этом прекрасно осведомлены, что это универсальные установки. Они могут применяться и для пуска существующих крылатых ракет морского базирования. Как уже отмечал, мы фиксируем дальнейшие попытки сломать стратегический паритет с помощью развёртывания глобальной системы противоракетной обороны, а также ударных систем, сопоставимых с ядерным оружием, - в неядерном исполнении, но по своим ударным качествам и по точности мало чем уступающим ядерному. Для чего такое оружие? Считаю, только с одной целью: для шантажа, поскольку возникает иллюзия возможного безнаказанного удара", - сказал президент.

Современная российская армия способна противостоять внешним угрозам. В следующем году продолжится госпрограмма перевооружения. Оснащенность войск новым вооружением достигнет 70%. Армия и флот регулярно получают современную технику. Только в этом году в войска поступило около трех с половиной тысяч образцов новейшего вооружения. В том числе: 16 кораблей, 190 самолетов и вертолетов, 800 танков. Основа обороноспособности страны - ядерная триада, где переоснащение уже составляет 90%. Кроме того, армия должна быть мобильна, отметил президент. Затронули и тему расходов. Некоторым военный бюджет кажется раздутым - отметил Путин. Однако стоит вспомнить, в каком состоянии находились войска на рубеже веков. Требовались средства, чтобы элементарно вернуть боеспособность. В будущем году уровень расходов на оборону не превысит трёх процентов от ВВП и составит 46 с половиной миллиардов долларов. Против семисот миллиардов, которые тратят на армию, например, американцы.

Военные коллегии обычно проходят в Генштабе. Но это заседание - выездное. Верховный главнокомандующий прибыл в академию Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, чтобы осмотреть новый учебный комплекс. Этот город в городе построили менее чем за год и открыли в день ракетчика. Академия РВСН - одно из старейших и ведущих высших военных учебных заведений. Здесь готовят инженеров и конструкторов, которым, в том числе, предстоит совершенствовать ядерный щит России. Теперь у курсантов современные общежития, спортзал. Но главное - учебный центр с лабораториями и различными компьютерными симуляторами. Владимир Путин осмотрел новые учебные классы, а также ознакомился с перспективными образцами военной техники.

Особая гордость академии - музей. С настоящими боевыми экспонатами. Уникальный в своём роде. Для музея академии пришлось построить целый ангар. Открывает этот солидный модельный ряд первая советская баллистическая ракета Р2. Дальность полёта не большая - 600 км, заправлялась жидким кислородом и спиртом. Впервые была запущена в 1948 году.

Музей - не просто собрание макетов всех ракетных комплексов, стоявших в разное время на боевом дежурстве. Это также учебный павильон. В атмосфере максимального погружения курсантам читают лекции. Владимир Путин пожелал им с интересом постигать военное дело. Тем более, что все условия для этого созданы.

Павел Прокопенко, Дмитрий Шаракин, Сергей Милеев. "ТВ Центр".